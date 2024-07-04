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        Haberler Dünya Kosova, "Bayraktar TB2 SİHA'ların Sırbistan ordusunu gözetlediği" iddiasını reddetti | Dış Haberler

        Kosova, "Bayraktar TB2 SİHA'ların Sırbistan ordusunu gözetlediği" iddiasını reddetti

        Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın Bayraktar TB2 SİHA'larla ülkesinin yakınlarında uçuş gerçekleştirdiğini ve ordunun gözetlendiğini öne sürdü. Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonc ise bu iddiaları kesin bir dille reddeti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 23:51 Güncelleme: 04.07.2024 - 23:57
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        Kosova, Sırbistan'ın iddiasını reddetti
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        Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, Bayraktar TB2 SİHA'larının Priştine üzerinden Sırbistan'a yakın uçuş gerçekleştirdiği ve Sırbistan ordusunun kabiliyetlerini gözetlediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sırbistan ordusunun gerçekleştirdiği "Ateş Saldırısı 2024" adlı tatbikatın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

        Vucic, Kosova'nın geçen yıl satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'ların 5 ve 20 Haziran'da Sırbistan yakınlarında uçuş gerçekleştirdiğini belirterek "Biz onlara avucumuzun içi gibi baktık, başka zaman olsaydı uzun süre havada kalmazlardı." iddiasında bulundu.

        Uçuşun yapıldığı bölgenin NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) kontrolü altındaki bir alan olduğunu belirten Vucic, KFOR'un kontrolündeki bölgeye saygı duyduklarını söyledi.

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        Vucic, bunun ülkesi için bir güvenlik sorunu teşkil etmediğini dile getirerek "Biz bu uçuşları analiz ettik. Elbette bu, ordumuzun yeteneklerini daha geniş anlamda gözetlemek için yapıldı." diye konuştu.

        "GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

        Kosova Savunma Bakanı Maqedonci ise yerel basına yaptığı açıklamada, Vucic'in açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı ifade etti.

        Maqedonci, "Kosova Güvenlik Gücü bünyesinde Bayraktar SİHA'larıyla çalışan insansız hava sistemleri birimimiz var ve bunların operasyonları normal olarak Kosova Cumhuriyeti toprakları içerisinde, herhangi bir komşu ülkeyi gözetleme niyeti olmadan ve herhangi bir ülkenin hava sahasını ihlal etme niyeti olmadan gerçekleştiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Sırbistan, 2008'de bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görüyor.

        Kosova ve Sırbistan, Avrupa Birliği arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için çözüm bulmaya çalışıyor.​​​

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Sırbistan
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