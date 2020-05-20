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Kosova'da beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı

Kosova'da Türklerin çoğunlukta yaşadığı Mamuşa kasabasında avuç içi büyüklüğünde dolu yağdı. Beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağışı kentte hayatı olumsuz yönde etkiledi

beyzbol topu büyüklüğünde dolu
DHA

Kosava'da dün gece ender görülen kuvvetli meteorolojik olaylar yaşandı.

Türklerin yoğun yaşadığı Mamuşa kasabasında havanın ani sıcaklık değişimine uğramasıyla birlikte sert dolu yağışı görüldü.

Beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağışı kentte zarara neden oldu.

Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç, akşam saatlerinde başlayan fırtınanın ardından avuç içi büyüklüğünde dolu yağdığını söyledi.

5 bin nüfusluk Mamuşa'nın tarımcılıkla uğraştığını ve seraların delik deşik olduğunu söyleyen Krasniç, çok sayıda aracın da camlarının kırıldığını söyledi.

Krasniç dolu yağışının yaklaşık yarım saat sürdüğünü söyledi.

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