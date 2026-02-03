Kosova'nın Boşnak köylerinde asırlık 'gelin makyajı' geleneği yaşatılıyor

Gelinin yüzünün boyanmasının taşıdığı anlamlara dikkati çeken Sagdati Karavidaj, şu ifadeleri kullandı:

"Yüz boyanır çünkü genç bir kızın evliliğe adım attığını simgeler. Bunun dışında eski zamanlarda nazara da çok inanılırdı, kızların güzellikleri görülmesin, nazar değmesin diye de bu boyamanın yaptırıldığına inanılırdı. Böylece yüzünde boya olan kızlar aynı görünürdü. Kosova'da bu gelenek halen devam ediyor ve her yıl düğünlerde yüz boyama yapılıyor. Tabii eskisi kadar çok değil. Mesela eskiden düğünler 1 hafta sürerdi şimdi ise en fazla 2 gün oluyor. Kosova'da köylerde halen geleneksel düğünler yapılıyor."