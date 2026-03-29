Kosova-Türkiye play-off final maçı için geri sayım başladı. Slovakya ile play-off yarı finalinde eşleşen Kosova, iki kez geriye düştüğü maçta rakibini deplasmanda 4-3 yenerek finalde Türkiye'nin rakibi oldu. A Milli Futbol takımımız Kosova engelini geçip Dünya Kupası'nda yer almanın hesaplarını yapıyor. Bu yıl ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması 11 Haziran tarihinde başlayacak. Peki, Kosova-Türkiye play-off final maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte Kosova-Türkiye play-off final maçı tarihi...