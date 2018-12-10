Borsa İstanbul, ipotek teminatlı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet, ipoteğe dayalı menkul kıymet ve varlığa dayalı menkul kıymetlerden 31 Aralık 2019'a kadar kotasyon ücreti alınmamasına karar verdi. Borsa İstanbul'un açıklaması KAP'ta yer aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da Kasım ayında, şirketlerin dayanak varlık ile kuvvetlendirilmiş ürünlerle borçlanmasını

teşvik etmek amacıyla 2019 sonuna kadar bu tür ihraçlarından kurul ücreti alınmayacağını duyurmuştu.

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