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        Haberler Spor Futbol Kötü haberi duyurdular: Thibaut Courtois Euro 2024'te yok! - Futbol Haberleri

        Kötü haberi duyurdular: Thibaut Courtois Euro 2024'te yok!

        Real Madrid ve Belçika Milli Takımı'nın deneyimli kalecisi Thibaut Courtois, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yer almayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 11:34 Güncelleme: 01.05.2024 - 11:34
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        Belçika Milli Takımı'nda Courtois şoku!
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        Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörü Domenico Tedesco, sakatlığından dolayı sezonun büyük bölümünü kaçıran Real Madrid'in tecrübeli kalecisi Thibaut Courtois'nın Euro 2024'te yer almayacağını açıkladı.

        31 yaşındaki kaleci, Ağustos ayında ön çapraz bağ yırtılmasının ardından Mart ayında da menisküs yırtığı yaşamıştı.

        Hızlı bir iyileşme sürecinde olmasına karşın Courtois bu yaz Almanya'da yer alamayacak. Belçikalı kaleci 102 kez milli formayı giymişti.

        Courtois'nın yokluğunda Belçika kalesini Koen Casteels'in koruması bekleniyor.

        Belçika, Euro 2024'te E Grubu'nda Romanya, Ukrayna ve Slovakya ile oynayacak.

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