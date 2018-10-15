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"Kötü niyetli firmalar konkordato ile piyasayı tıkıyor"

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, şirketlere yatırım çağrısında bulunarak, "Ülkenin içinden geçtiği şartlara rağmen frene basmamalıyız. Frene basar, çarkları yavaşlatırsak sonrasında tekrar hızlandırmak çok zor olur." dedi

15.10.2018 - 12:33 | Güncelleme:  

Güral, son dönemde ekonomide yaşanan gelişmelere karşın yatırımlara devam ettiklerini ve durmayı düşünmediklerini söyledi.

Ülkenin içinden geçtiği zor şartlara rağmen frene basılmaması gerektiğini belirten Güral, "Frene basar, çarkları yavaşlatırsak sonrasında tekrar hızlandırmak çok zor olur. Hep birlikte bu şekilde yürümeye devam etmek zorundayız. Bizim de şu anda yaptığımız bu." diye konuştu.

Güral, ekonomideki gelişmelere karşın demoralize olunmaması gerektiğini ifade ederek, şirketlerin, günün şartlarını göz önünde bulundurarak imkanları doğrultusunda yatırımlara devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Böyle ekonomik dönemlerde her zaman fırsatlar da olacağına işaret eden Güral, "Her zaman için fırsatları kolluyoruz. Yatırımlarımızı gerçekleştirirken de günlük çalışmaları yaparken de fırsatları kollamalıyız. Fırsatlar artık eskisi gibi fazla sayıda çıkmıyor ama az sayıda çıkanı da zamanında iyi değerlendirebilmek lazım. Her sektör ve meslek için böyle. Bunlardan gözümüzü ayırmamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BANKALAR AYAKLARINI FRENDEN ÇEKMELİ"

Güral, bazı şirketler tarafından açıklanan konkordato kararlarına da dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu kararlar hepimizi etkiliyor, hepimiz bu sepetin içindeyiz. Piyasa açısından etkileniyoruz ve kararlar piyasayı demoralize ediyor. Konkordatonun ticaret literatüründen çıkartılması gerektiğini düşünüyorum. İhtiyacı olan firmalar kadar, kötü niyetle kullanan firmaların da hayata geçirmesiyle bu işlemin piyasayı daha da tıkadığını görüyorum. Bu, işleri olduğundan biraz daha zorlaştırıyor. Maalesef bunları yaşıyoruz, görüyoruz. Bu konunun disipline edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu uygulama kaldırılabilir, çünkü işin çok kolay bir yönü. Bu sene duyduğunuz kadar çok duydunuz mu bu konuyu? Gerçekten ihtiyaç duyan firmalar da vardır. Sıkışık dönem yaşandı, bankalar çok sert fren yaptılar. Ümit ediyorum bu frenden ayaklarını çekerek piyasaların biraz olsun rahatlamasını sağlarlar."

Kütahya Seramik ve Kütahya Porselen olarak Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na iki şirketleriyle katıldıklarını ve yüzde 10 indirim yaptıklarını vurgulayan Güral, bu programın çok olumlu etkiler getireceğini anlattı. Güral, bu programın çok doğru bir zamanlamayla başlatıldığını belirterek, çalışmanın piyasaya moral getirdiğini ve iç tüketimi de hareketlendireceğini söyledi.

"İHRACAT TAM GAZ"

Güral, kurdaki gelişmeler sonrasında ihracata da tam gaz devam ettiklerine dikkati çekerek, "Özellikle Kütahya Seramik olarak gidebildiğimiz kadar gidiyoruz. Ekiplerimiz sürekli yurt dışında. Bu tür dönemlerin bazen faydası da oluyor. Ülkemize daha fazla döviz getirmek açısından tüm şirketler ve sektörler için bir fırsat. Biz de bunu kullanabildiğimiz yere kadar Avrupa ve Amerika pazarı başta olmak üzere kullanacağız. 2019'da bunun çok olumlu neticelerini göreceğimizi rakamlar bize şu anda hissettiriyor." ifadesini kullandı.

Ekonomideki gelişmelere karşı şirketlere yönelik tavsiyelerde de bulunan Güral, şunları kaydetti:

"Ayağınız yerde, gözünüz yüksekte olacak. Bu ikisinin arasındaki dengeyi iyi sağlamak gerekiyor. Çok açılmadan, fazla risklere girmeden ama asla da tempoyu da düşürmeden hareket etmeliyiz. Uçakların seyir hızı vardır ya, o makul seviyede hepimizin devam etmesi lazım. Durmayı bırakın, yavaşlamamamız lazım. Yavaşlarsak, sonrasındaki netice çok daha zor ve ağır olabilir. Bu zor ve sıkıntılı dönemi hep birlikte, belki kısa vadede değil ama orta vadede atlatırız. Biz daha önce bunları çok yaşadık, bu sefer de atlatırız."

 

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