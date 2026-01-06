Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Kötü Portre: O Kadar Kötü ki, Çok İyi!' Pera Müzesi'nde

        'Kötü Portre: O Kadar Kötü ki, Çok İyi!' Pera Müzesi'nde

        Pera Müzesi'nin, Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu'ndan Yapıtlar sergisinden ilhamla düzenlediği "Kötü Portre: O Kadar Kötü ki, Çok İyi!" başlıklı etkinlik, 10 Ocak Cumartesi, Pera Müzesi'nde gün boyu sürecek seanslarla gerçekleştirilecek...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2026 - 00:41 Güncelleme: 06.01.2026 - 00:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Kötü Portre: O Kadar Kötü ki, Çok İyi!'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden Ortak Duygular: British Council Koleksiyonu’ndan Yapıtlar sergisinden ilhamla, sanatseverleri sanatın ekonomik ve estetik değerini sorgulamaya davet eden keyifli bir deneyime çağırıyor. İlki Aralık ayında düzenlenen “Kötü Portre: O Kadar Kötü ki, Çok İyi!” başlıklı programın ikincisi 10 Ocak Cumartesi günü Pera Müzesi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında gün boyu düzenlenecek farklı seanslarda katılımcılar, kendi “kötü portrelerini” sipariş ederek hem üretim sürecine dahil olacak hem de bir sanat nesnesiyle kurulan ekonomik ilişkiyi eğlenceli bir biçimde deneyimleyecek.

        REKLAM

        Etkinliğe ilham olan eser ve hikâyesi

        Etkinliğin çıkış noktasında, Jake & Dinos Chapman’ın 2006 yılında Frieze Londra Sanat Fuarı’nda gerçekleştirdikleri Haz ve Kazanç için Resim Yapmak başlıklı işleri bulunuyor. Sanatçı ikilisi bu projede turistik alanlardaki para karşılığında portre çizdirme geleneğini sanat fuarı ortamına taşıyarak sanat–ticaret ilişkisini nükteyle görünür kılmış, sanatçıya atfedilen değer, spekülatif ekonomi ve kurumların rolü üzerine tartışma açmıştı. Ortak Duygular sergisinde yer alan, dönemin British Council Görsel Sanatlar Direktörü Andrea Rose’un portresi de bu eleştirel yaklaşımın dikkat çeken örneklerinden biri olarak izleyicilerle buluşuyor.

        Katılımcılar kendi “kötü portrelerini” sipariş edecek

        Bu eserden yola çıkarak düzenlenen programda katılımcılar önce söz konusu eseri yakından inceleyerek sanatçıların yaklaşımını keşfedecek. Ardından benzer bir süreçten geçerek kendi “kötü portrelerini” yaptıracaklar. Böylece, sanatçı–izleyici–eser ilişkisi mizahi bir çerçevede yeniden ele alınırken, katılımcılar da ilişkiyi bizzat deneyimleyecekler.

        REKLAM

        “Kötü Portre: O Kadar Kötü ki, Çok İyi!”, mükemmeliyet baskısını kırarak kusurun samimiyetini ve beklenmedik sonuçların yarattığı özgürleştirici etkiyi görünür kılıyor.

        Etkinliğin biletleri biletix.com'da satışa çıktı.

        Seanslar*:

        10 Ocak 2026

        11.00-12.00

        12.00-13.00

        14.00-15.00

        15.00-16.00

        16.00-17.00

        17.00-18.00

        * Seanslar 6 kişiliktir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Elif Kumal'ı arama çalışmaları 8'inci gününde; evlerin güvenlik kameraları inceleniyor

        Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda, kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. (37) ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal'dan (34), 8 gündür haber alınamıyor. Çalışmalar sırasında şüphelenilen yerleri incelemek amacıyla Bayraktar TB-2 İnsansız Hava Aracı ve bir helikopter hazır bekletilirken, 438 personel sahada görev yapıyor. Ayrıca ekiplerin, bölgeye yakın konumdaki tüm evlerin güvenlik kameralarını incelmeye aldığı öğrenildi. (DHA)

        #Pera Müzesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Dursun Özbek'ten transfer ve Icardi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer ve Icardi açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        "Hataları kabul etmek mümkün değil!"
        "Hataları kabul etmek mümkün değil!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Delcy Rodriguez yemin etti
        Delcy Rodriguez yemin etti
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar