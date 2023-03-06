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Kötülüklerden ve beladan hangi dualar korur? Kötülükten ve şerden koruyan dualar Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı

Hepimiz başımıza kötü bir şey gelmesinden korkarız. Özellikle Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra Müslüman alemi kötülük ve beladan korunmak için okunabilecek duaları araştırmaya başladı. Kötülüklerden ve belalardan korunabilmek için Hz. Muhammed ümmetine nasıl dua etmesi gerektiğini öğretmiştir. İşte merak edilen, “Kötülüklerden ve beladan hangi dualar korur? Kötülükten ve şerden koruyan dualar Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı" sorularının yanıtları...

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  • Kötülüklerden ve beladan hangi dualar korur? İşte kötülükten ve şerden koruyan dualar Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı

    Başımıza gelebilecek kötü durumlardan, karşımıza çıkabilecek kötü insanlardan ve onların şerrinden korunabilmek için dualara başvurarak Allah’ın rahmetine sığınmak Müslüman alemi için büyük önem arz etmektedir. Kötü durumlarda kendimizi üzmek yerine ya da kötü insanlarla tartışmaya girmek yerine Allah’ın rahmetine nail olmak, Hz. Muhammed’in de tavsiyesidir. İşte kötülüklerden korunmak için okuyabileceğiniz dualar…
  • Kötülüklerden ve beladan hangi dualar korur? İşte kötülükten ve şerden koruyan dualar Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı

    Maddi ve manevi birçok kötülükten korunmak için okunabilecek ilk ve en önemli dua Ayetel Kürsi'dir. 

    AYETEL KÜRSİ ARAPÇA OKUNUŞU

    Bismillahirrahmânirrahîm.

    Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm,

    lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,

    lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard,

    men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,

    ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

    velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,

    velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
  • Kötülüklerden ve beladan hangi dualar korur? İşte kötülükten ve şerden koruyan dualar Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı

    AYETEL KÜRSİ DUASI TÜRKÇE ANLAMI

    Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

    Allah, O’ndan başka ilah yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır.

    Ne uykusu gelir ne de uyur.

    Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.

    O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez.

    Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir.

    O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz.

    O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır.

    Onları korumak kendisine zor gelmez.

    O yücedir, mutlak büyüktür.
  • Kötülüklerden ve beladan hangi dualar korur? İşte kötülükten ve şerden koruyan dualar Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı

    KORUNMA DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

    La ilahe illallahülazimulhalim, La ilahe illallahurübbül arşilazim, Lailahe illallahu rabbussemavati ve rabbularzi ve rabbularşilkerim.
  • Kötülüklerden ve beladan hangi dualar korur? İşte kötülükten ve şerden koruyan dualar Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı

    KORUNMA DUASI TÜRKÇE ANLAMI

    Azim (yüce) olan ve Halim olan Allah(u tela) dışında ilah yoktur. Arş-ıl azim’in sahibi olan Allah (u teala)’dan başka (tek) ilah yoktur. Arş’ul azim’in rabbi, yerin rabbi ve göklerin tek rabbi Allah’tan başka hak (tek) ilah (asla) yoktur.”
  • Kötülüklerden ve beladan hangi dualar korur? İşte kötülükten ve şerden koruyan dualar Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı

    BELA VE KÖTÜLÜKLERDEN KORUNMA DUALARI

    Düşmanla veya benzeri tehlike ile karşılaşıldığı zaman Hz. Muhammed şu dualarının okunulmasını tavsiye buyurmuştur:

    1-Allahümme inne necalke fii nuhurihim ve neuzübike min şururihim.

    Anlamı: Allahım, onların yakasını (ipini) sana havale ediyorum, şerlerinden (kötülüklerinden) sana sığınıyorum.

    2-Allahümme ente azudii, ve entü nasıırii, bike eculu, ve bike esul, ve bike ugatilu.

    Anlamı: Allahım (tek) dayanağım (ancak) sensin, yardımcım (sadece) sensin. Seninle (senin izninle) hücuma kalkışılır, seninle (senin izninle ve yardımınla) saldırırım ve senin (verdiğin destek ile) savaşırım 

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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