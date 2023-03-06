BELA VE KÖTÜLÜKLERDEN KORUNMA DUALARI

Düşmanla veya benzeri tehlike ile karşılaşıldığı zaman Hz. Muhammed şu dualarının okunulmasını tavsiye buyurmuştur:

1-Allahümme inne necalke fii nuhurihim ve neuzübike min şururihim.

Anlamı: Allahım, onların yakasını (ipini) sana havale ediyorum, şerlerinden (kötülüklerinden) sana sığınıyorum.

2-Allahümme ente azudii, ve entü nasıırii, bike eculu, ve bike esul, ve bike ugatilu.

Anlamı: Allahım (tek) dayanağım (ancak) sensin, yardımcım (sadece) sensin. Seninle (senin izninle) hücuma kalkışılır, seninle (senin izninle ve yardımınla) saldırırım ve senin (verdiğin destek ile) savaşırım