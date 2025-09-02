Köy kadınları için okuma etkinliği

Habertürk
        Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, köyde yaşayan kadınlarla bir araya gelerek kitap okuma etkinliği düzenledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2025 - 14:28 Güncelleme: 02.09.2025 - 14:28
        Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, köyde yaşayan kadınlarla bir araya gelerek kitap okuma etkinliği düzenledi.

        Etkinlik kapsamında katılımcılar, okunan kitaplar üzerine görüşlerini paylaşarak yeni bakış açıları kazanma fırsatı buldu.

        Kaymakam Kılıç, "Kitaplar insanları bir araya getiren önemli bir köprüdür. Birlikte okumak, birlikte öğrenmek ve birlikte güçlenmek bizleri daha da ileriye taşıyor" dedi.

        #yerel haberler
        #Bilecik Haberleri
        #Gölpazarı ilçesi
