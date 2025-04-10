Köyde hayatı boyunca hiç tiyatro izlememiş insanların olduğunu fark ederek harekete geçtiğini anlatan Gürses, "Neden köyümüzde bir tiyatro olmasın dedik, çünkü biz gidemiyoruz, genelde şehirde oluyor böyle faaliyetler. Biz de çok yakın zamanda açmış olduğumuz köy kahvehanemizi bir tiyatro sahnesine çevirdik. Ardından da misafirlerimizi davet ettik tiyatro sanatçılarımız da burada, bize çok güzel bir oyun oynadılar. Köyde herkes çok heyecanlı" diye konuştu.