Köy muhtarı arkadaşına kurşun yağdırdı

Kütahya'da köy muhtarı arkadaşını tüfekle öldürdü
Kütahya'da köy muhtarı Levent G., arkadaşını tüfekle vurdu. Ağır yaralanan Servet Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Kütahya’nın Gediz ilçesi Kayaköy Muhtarı Levent G., sabah saatlerinde daha önce tartıştığı arkadaşı Servet Yılmaz'ın (42) evine gitti. Muhtar, kapıyı açan Yılmaz'a kurşun yağdırdı.
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Servet Yılmaz, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Muhtar Levent G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Cinayetin ailevi bir mesele yüzünden işlendiği iddia edildi.