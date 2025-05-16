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        Haberler Gündem Güncel Köyceğiz'de 400 dekarlık mera alanı açıldı | Son dakika haberleri

        Köyceğiz Döğüşbelen'de 400 dekarlık mera alanı hizmete açıldı

        Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yürütülen "Mera Islah ve Amenajman Projeleri" kapsamında, Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi'nde bulunan mera alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 18:39 Güncelleme: 16.05.2025 - 18:39
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        Köyceğiz'de 400 dekarlık mera alanı açıldı
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        Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün "Mera Islah ve Amenajman Projeleri" kapsamında, Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi'nde bulunan mera alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Bakanlık imkânları ile 2023 yılında yaklaşık 400 dekar alanda toplam 800 bin TL ile bütçe ile tamamlanarak çiftçilerin kullanımına sunulan mera alanının açılış törenine Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, kurum amirleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda üretici katıldı.

        Mera açılışında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, meraların hayvancılık açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Baydar, "Meralar; hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen, kamu orta malı statüsündeki alanlardır. Hayvanların günlük kaba yem ihtiyacının karşılanabileceği en ekonomik yerlerdir. Ayrıca meralar, su kaynaklarının korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi, erozyonun önlenmesi ve arıcılık faaliyetleri açısından da büyük önem taşır" dedi.

        Baydar, Muğla'nın yüzde 66'sının ormanlarla kaplı olduğunu ve toplam 2 milyon 71 bin dekar tarım alanı içinde yalnızca yaklaşık 160 bin dekar alanın çayır ve mera olarak değerlendirilebildiğini belirtti. 2025 yılı itibarıyla il genelinde 40 bin dekar meranın ıslahının tamamlanmış olacağını vurgulayan Baydar, bu rakamın Muğla’daki mera, yaylak ve kışlak alanlarının yaklaşık yüzde 25’ine karşılık geldiğini söyledi.

        Mera ıslah projelerinde üç ana unsura dikkat ettiklerini ifade eden Baydar, şunları söyledi: "Birincisi, yabancı ot ve çalıların temizlenmesi, gübreleme ve tohumlama ile ot veriminin artırılması. İkincisi, gölgelik ve sıvat gibi yapılarla hayvan refahının sağlanması. Üçüncüsü ise yaş ortalaması oldukça yüksek olan yayla çobanlarımız ve aileleri için yaşam şartlarının iyileştirilmesidir."

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