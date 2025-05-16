Köyceğiz'de 400 dekarlık mera alanı açıldı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün "Mera Islah ve Amenajman Projeleri" kapsamında, Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi'nde bulunan mera alanı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bakanlık imkânları ile 2023 yılında yaklaşık 400 dekar alanda toplam 800 bin TL ile bütçe ile tamamlanarak çiftçilerin kullanımına sunulan mera alanının açılış törenine Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, kurum amirleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda üretici katıldı.

Mera açılışında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, meraların hayvancılık açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Baydar, "Meralar; hayvanların otlatılması ve otundan yararlanılması için tahsis edilen, kamu orta malı statüsündeki alanlardır. Hayvanların günlük kaba yem ihtiyacının karşılanabileceği en ekonomik yerlerdir. Ayrıca meralar, su kaynaklarının korunması, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi, erozyonun önlenmesi ve arıcılık faaliyetleri açısından da büyük önem taşır" dedi.