Köylüsünü tabancayla vurarak öldürdü
Edirne'de köylüsü tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 17.04.2024 - 09:14 Güncelleme: 17.04.2024 - 09:14
Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyünde oturan 49 yaşındaki Y.K., henüz bilinmeyen nedenle M.Ö. (67) tarafından tabancayla vuruldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Y.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayın ardından kaçan M.Ö. jandarma ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alındı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ