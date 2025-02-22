Tekkale Köyü Muhtarı Mustafa Yazıcı, "Köyümüzdeki en büyük tehlike, yamaçtan kopan kayaların evlere isabet etmesi. Bu yüzden kayaların patlatılması işleminden sonra, tel örgü ile kayaların alt tarafa düşmesi engellenmeye çalışılıyor. Çalışmalar hızla devam ediyor ve tamamlandığında köyümüz güvenli bir hale gelecek" ifadelerine yer verdi.