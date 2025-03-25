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        Haberler Gündem Çevre Kozan Baraj Göleti'nde kuraklık etkisi | Son dakika haberleri

        Kuraklık etkisi: Kozan Baraj Göleti kuruyor

        Kuraklık, Adana'daki "Kozan Baraj Göleti"ni de vurdu. Suyun metrelerce çekildiği göletin büyük bölümü kurudu. Suların çekilmesiyle tarihi yapıların kalıntıları da gün yüzüne çıktı. Tarımsal sulamada kullanılan baraj göletinin ilk kez bu kadar susuz kaldığını anlatan çiftçi Öztürk Güleç, "Hayvanları otlatmaya getirdim ama ot bile yok kuraklıktan" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 12:44 Güncelleme: 25.03.2025 - 12:44
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        Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan "Baraj Göleti"nde bu kış yağışların az olması nedeniyle su kilometrelerce çekildi.

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        1 milyon 680 bin metreküp su hacimli Kozan Baraj Göleti'nde kış mevsiminde yağışların beklenenin altına kalması ve akan su kaynaklarının yok olmasıyla kurumaya yüz tuttu.

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        Çok az bir miktarda kalan su nedeniyle baraj göletinden çok su birikintisini andıran bölgede çevre sakinleri de yaşanan kuraklığa dikkat çekti.

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        Suların çekilmesi ile birlikte Roma ve Bizans döneminden kaldığı belirlenen Kara Kilise ve çevresindeki yapılar da görünmeye başladı.

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        Tarımsal sulamada kullanılan baraj göletinin ilk kez bu kadar susuz kaldığını belirten çiftçi Öztürk Güleç, "Hayvanları otlatmaya getirdim ama ot bile yok kuraklıktan. Buralar suydu, file ile balık tutardık. Ne balık, ne su, ne ot var. Eskiden buralarda hayvanlar otlayacak deseler inanmazdım" dedi

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        Sular çekilince kilise kalıntılarının da ortaya çıktığını anlatan Güleç, "Burada sudan geçemezdik. Şu an çocuk geçer. Derelerden su akardı, dağın ucundan su akardı gözler hep kurudu. Burada hayvanlar otlar ve suyunu içer. Böyle giderse hayvanlar içecek su bile bulamayacak. 45 yaşındayım böyle bir kuraklık görmedim" ifadelerini kullandı.

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