Tarımsal sulamada kullanılan baraj göletinin ilk kez bu kadar susuz kaldığını belirten çiftçi Öztürk Güleç, "Hayvanları otlatmaya getirdim ama ot bile yok kuraklıktan. Buralar suydu, file ile balık tutardık. Ne balık, ne su, ne ot var. Eskiden buralarda hayvanlar otlayacak deseler inanmazdım" dedi