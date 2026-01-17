Közlenmiş patlıcanın isli aromasıyla damaklarda iz bırakan babagannuş, Orta Doğu mutfağının en sevilen mezeleri arasında yer alıyor. Az malzemeyle hazırlanan bu tarif, doğru tekniklerle yapıldığında sofraların yıldızı haline geliyor. Lübnan mutfağından dünyaya yayılan bu lezzetin püf noktalarını ve adım adım yapılışını sizin için derledik!