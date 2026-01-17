Habertürk
        Haberler Yemek Yapma Közlenmiş patlıcan sevenler buraya! Orta Doğu'nun en sevilen mezesi babagannuş evde nasıl yapılır? Tam ölçülü babagannuş tarifi!

        Hem hafif hem de doyurucu bir meze arayanların ilk tercihlerinden biri olan babagannuş, közlenmiş patlıcanın eşsiz tadıyla öne çıkıyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu klasik tarif, küçük dokunuşlarla bambaşka bir lezzete dönüşebiliyor. Babagannuşun kökeninden servis önerilerine kadar merak edilen tüm ayrıntıları derledik. Detaylar haberimizin devamında…

        Giriş: 17.01.2026 - 17:31 Güncelleme: 17.01.2026 - 17:31
        1

        Közlenmiş patlıcanın isli aromasıyla damaklarda iz bırakan babagannuş, Orta Doğu mutfağının en sevilen mezeleri arasında yer alıyor. Az malzemeyle hazırlanan bu tarif, doğru tekniklerle yapıldığında sofraların yıldızı haline geliyor. Lübnan mutfağından dünyaya yayılan bu lezzetin püf noktalarını ve adım adım yapılışını sizin için derledik!

        2

        BABAGANNUŞ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

        Babagannuşun lezzeti, az ama doğru seçilmiş malzemelerden geliyor. Tarifin temelini oluşturan malzemeler şu şekilde sıralanıyor:

        3 adet büyük boy patlıcan

        3 yemek kaşığı tahin

        2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

        2 diş sarımsak

        3 yemek kaşığı zeytinyağı

        Tuz

        İsteğe bağlı olarak:

        Bir çay kaşığı kimyon

        Bir tatlı kaşığı nar ekşisi

        Üzeri için maydanoz veya nar taneleri

        3

        1. PATLICANLARI KÖZLEYİN

        Patlıcanları ocak ateşinde, fırında ya da mangalda kabukları tamamen yanana kadar közleyin. Her tarafının eşit pişmesi için ara ara çevirin.

        4

        2. KABUKLARI SOYUN

        Közlenen patlıcanları bir kaba alın, üzerini kapatıp birkaç dakika dinlendirin. Ardından kabuklarını dikkatlice soyun ve fazla suyunu süzün.

        5

        3. PATLICANLARI EZİN

        Soyulan patlıcanları bıçakla ince ince doğrayın ya da çatal yardımıyla püre haline getirin. Babagannuşun dokusu tamamen pürüzsüz olmamalı, hafif taneli kalmalıdır.

        6

        4. SOSU HAZIRLAYIN

        Ayrı bir kapta tahin, limon suyu ve ezilmiş sarımsağı karıştırın. Karışım homojen hale gelene kadar çırpın.

        7

        5. BİRLEŞTİRİN

        Hazırlanan tahinli karışımı patlıcanların üzerine ekleyin. Zeytinyağını ilave edip tuzunu ayarlayın. İsteğe bağlı baharatlarla lezzetlendirin.

