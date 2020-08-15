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Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısının bu yıl ilk defa gündem odaklı yapılmasının kararlaştırılmasının ardından tüm taraflar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde bir araya geldi.

Çalışma Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirilen KPDK hazırlık toplantısında, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yetkilileri KPDK için gündem önerisi oluşturmak amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. KPDK hazırlık toplantısı neticesinde, öne çıkan konuların detaylarının ve kurul gündemine taşınabilecek konuların netleştirilmesi için ikinci kez bir araya gelme kararı alındı.