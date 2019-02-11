Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG Türkiye, son yıllarda büyük değişim geçiren otomotiv sektörünün 2019’u nasıl geçireceğine dair öngörülerine yer verdiği bir rapor hazırladı.
Türkiye otomotiv sektöründe 2015’ten bu yana yaşanan birleşme ve satın almaları inceleyen şirket, 2019’da özellikle otomotiv tedarik sanayisinin yatırımcıların ilgi odağı olacağını vurguladı.
'YATIRIMCI İÇİN FIRSATLAR VAR'
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan KPMG Türkiye Danışmanlık Bölüm Başkanı Hande Şenova, yüksek kur, yüksek borçlanma maliyeti ve girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle mücadelelerle dolu bir yıl geçiren otomotiv sektörünün, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.
Hande Şenova, "İhracat oranı yüksek, kur riski göreceli olarak düşük olan ve karlılığını koruyabilen şirketler, stratejik ve finansal yatırımcıların radarında. Ayrıca mali olarak sıkıntıya düşmüş ve sermaye finansmanı gereksinimindeki firmaları takip eden yatırımcılar için önümüzdeki dönemde önemli fırsatlar gelişeceğini düşünüyoruz" diye konuştu.
SATIN ALMALAR TEDARİKTE YOĞUNLAŞTI
KPMG’nin raporuna göre, Türkiye’de 2015-2018 yılları arasında otomotiv sektöründe görülen 23 birleşme ve satın alma işleminin büyük çoğunluğu tedarik sanayi alanında gerçekleşti.
Aynı dönemde Türkiye pazarına giren yabancı yatırımcıların daha çok Türkiye ve Avrupa pazarlarındaki konumlarını güçlendirmeyi ve ana üreticilere ulaşmayı amaçladığı görüldüğü belirtildi.
Teknoloji firmalarının girişiyle birlikte otomotiv sektörünün Ar-Ge faaliyetlerinin merkezine dönüştüğünün kaydedildiği raporda, sektörün değişimine ayak uydurmak isteyen firmaların da sıklıkla teknoloji şirketleriyle ortaklık kurmaya çalıştıkları bildirildi.
TOPLAM İSTİHDAMIN YÜZDE 6'SI OTOMOTİVDE
Araştırmada, Türkiye otomotiv sektörünün, 2018’de gerçekleştirdiği 31.6 milyar dolarlık ihracat ile toplam ihracatın yüzde 19’unu, toplam istihdamın ise yüzde 6’sını oluşturduğu bildirilirken, geçen yıl küçülme gösteren otomobil üretiminin de 1 milyon adet seviyesini yakalamasının ise birkaç yıl sürebileceği öngörüsüne yer verildi.
Rapora göre otomotiv üretiminin büyüme trendine girebilmesi için yapısal reformların yapılmasına ihtiyaç sürüyor.
HİNT YATIRIMLARI SÜRECEK
KPMG raporunda, Türkiye otomotiv sektöründe gerçekleşen yabancı sermayeli yatırımlarda adet bazındaki büyük çoğunluğun ABD ağırlıklı olmak üzere Avrupalı, Japon ve Hint firmaların önde geldiği görülüyor.
Traktör ve tarım makineleri alanında ise Hindistan menşeili Mahindra yatırımlarının büyük çoğunluğu oluşturduğu görülüyor.
Raporda, Türkiye’de üretilen ürünlere yönelik vergi teşviki ve iç pazarın büyüklüğü sebebiyle Hindistan’ın Türkiye yatırımlarının süreceği tahmininde bulunuldu.
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