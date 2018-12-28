KPSS 2018/2 tercih sonuçları az önce belli oldu. Memur adayları sonuçları sorgulayabilecek.

ÖSYM'nin yaptığı duyuruya göre; KPSS 2018/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 28 Aralık 2018 tarihinde saat 15.25’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

KPSS TERCİH SONUÇ SORGULAMA

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