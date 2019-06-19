Kamu personeli adayları ve aileleri 2019 KPSS'nin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Hazırlıklarına devam eden adaylar kamu kadrolarında istihdam edilebilmek için yoğun bir tempoyla çalışıyor.
İşte, ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan Kamu Personeli Seçme Sınavı kısa KPSS 2019 sınav tarihleri...
KPSS 2019 SINAV TARİHLERİ
- 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)
Sınav tarihi: 14.07.2019
Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019
Geç başvuru tarihi: 28.05.2019
- 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün
Sınav tarihi: 20.07.2019
Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019
Geç başvuru tarihi: 28.05.2019
- 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün
Sınav tarihi: 21.07.2019
Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019
Geç başvuru tarihi: 28.05.2019
- 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)
Sınav tarihi: 24.07.2019
Başvuru tarihleri: 03.05.2019 - 15.05.2019
Geç başvuru tarihi: 28.05.2019
YORUMLAR