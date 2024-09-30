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        KPSS 2024 branş sıralamaları açıklandı! KPSS ön lisans branş sıralaması sorgulaması nasıl yapılır?

        Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2024 ön lisans sonuçları adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklama ile birlikte, branş bazında sıralamalar da açıklandı. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 17:26 Güncelleme: 30.09.2024 - 19:37
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        KPSS branş sıralamaları, adayların kendi alanlarında sınava giren diğer adaylarla karşılaştırma yapmalarına imkân tanıyor. Peki, KPSS ön lisans branş sıralamaları nedir ve nasıl sorgulanır? İşte 2024 KPSS ön lisans branş sıralamalarıyla ilgili detaylar!

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        KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMALARI NEDİR?

        KPSS branş sıralamaları, adayların sınav sonuçlarını kendi alanlarında sınava giren diğer kişilerle karşılaştırmalarına olanak sağlayan bir bilgi sistemidir. Her bir aday, kendi branşındaki başarı sıralamasını görerek, hangi düzeyde yer aldığını değerlendirebilir.

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        Ancak bu sıralama, sadece bilgilendirme amacıyla sunulan bir hizmettir ve resmi bir belge niteliği taşımamaktadır. Her türlü resmi değerlendirme ve atamalarda ÖSYM’nin sisteminde kayıtlı olan sonuçlar esas alınacaktır.

        Bu sıralamalar, adayların başarılarını analiz edebilmeleri ve gelecekteki planlarını yapabilmeleri için büyük bir fırsat sunar. Adaylar, hangi branşta ve hangi puan aralığında yer aldıklarını öğrenerek tercihlerini daha bilinçli bir şekilde yapabilirler.

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        2024 KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMALARI AÇIKLANDI!

        2024 KPSS ön lisans sınavına katılan adaylar, sınav sonuçlarına göre branş sıralamalarını merakla bekliyorlardı. ÖSYM, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, 2024 KPSS ön lisans branş sıralamalarını da duyurdu.

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        KPSS BRANŞ SORGULAMA EKRANI

        Adayların branş sıralamaları, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişilebilir hale getirilmiştir. Adaylar sisteme giriş yaparak, kendi branşlarındaki sıralamalarını kolayca öğrenebilirler.

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        BRANŞ SIRALAMALARI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Branş sıralamaları sadece bilgilendirme amacı taşır. Resmi değerlendirme ve atamalarda ÖSYM’nin sınav sonuçları esas alınır. ÖSYM’nin branş sıralamaları, adayların sınav başvurusunda belirttikleri veya YÖKSİS üzerinden çekilen eğitim bilgilerine göre yapılır. Bu bilgilerin güncel ve doğru olması adayların sıralamaları açısından önemlidir.

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