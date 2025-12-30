Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

        KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

        Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım gösteren vatandaşlar KPSS 2025/2 tercih sonuçlarını beklemeye başladı. 18-25 Aralık tarihlerinde kamuda bulunan boş pozisyonlar için tercihlerini tamamlayan adaylar, gözlerini ÖSYM adresine çevirdi. Peki KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile KPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

        Giriş: 30.12.2025 - 15:18 Güncelleme: 30.12.2025 - 15:18
        1

        KPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Peki KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2

        KPSS-2025/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS 2025/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Geçtiğimiz sene 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/2 sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde açıklandı. Bu sene de benzer tarihlerde sonuçların erişime açılması bekleniyor.

        3

        KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar KPSS 2025/2 tercih sonuçlarını açıklandığı andan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

