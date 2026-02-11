KPSS ne zaman? 2026 KPSS başvuruları ne zaman alınacak?
Kamu personeli olma hedefiyle hazırlıklarını sürdüren adaylar için 2026 KPSS takvimi netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Lise, Ön Lisans ve Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS oturumlarına ilişkin sınav ve başvuru tarihlerini resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarının hangi gün yapılacağı ve başvuruların ne zaman başlayacağı takvimde yer aldı. Adaylar, belirlenen tarihlerde başvurularını ÖSYM AİS sistemi üzerinden tamamlayabilecek. İşte detaylar...
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.
KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.
KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) 6 Eylül 2026
KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 1. gün 12 Eylül 2026
KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 2. gün 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.
KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.