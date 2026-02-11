2026 yılında kamu kadrolarında görev almak isteyen binlerce aday için KPSS süreci resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan 2026 sınav takvimiyle birlikte Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunlarına yönelik KPSS oturumlarının tarihleri belli oldu. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının uygulanacağı günler ile başvuru aralıkları netleşirken, adaylar sınava kaç gün kaldığını ve B grubu başvurularının hangi tarihte alınacağını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...