        Kamu personeli olma hedefiyle hazırlıklarını sürdüren adaylar için 2026 KPSS takvimi netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Lise, Ön Lisans ve Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS oturumlarına ilişkin sınav ve başvuru tarihlerini resmi internet sitesi üzerinden yayımladı. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarının hangi gün yapılacağı ve başvuruların ne zaman başlayacağı takvimde yer aldı. Adaylar, belirlenen tarihlerde başvurularını ÖSYM AİS sistemi üzerinden tamamlayabilecek. İşte detaylar...

        Giriş: 11.02.2026 - 17:57 Güncelleme: 11.02.2026 - 17:59
        2026 yılında kamu kadrolarında görev almak isteyen binlerce aday için KPSS süreci resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan 2026 sınav takvimiyle birlikte Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunlarına yönelik KPSS oturumlarının tarihleri belli oldu. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının uygulanacağı günler ile başvuru aralıkları netleşirken, adaylar sınava kaç gün kaldığını ve B grubu başvurularının hangi tarihte alınacağını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

        KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

        KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

        KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

        KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

        KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

        KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

        KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

        KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) 6 Eylül 2026

        KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 1. gün 12 Eylül 2026

        KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 2. gün 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.

        KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

