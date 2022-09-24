KPSS heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 24 Eylül ve 25 Eylül'de adaylar, KPSS alan bilgisi sınavına girecekler. Peki, KPSS alan bilgisi sınavı saat kaçta ve ne zaman? İşte, detaylar...
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 24 Eylül tarihinde saat 10.15'te başladı.
2.oturum ise (Hukuk, İktisat, Maliye) saat 14.45'te başlayacak.
2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu 25 Eylül 2022 saat 10.15'te yapılacak.
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Ayrıca ÖSYM 2022 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı için giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Konuyla ilgili olarak ÖSYM şu açıklamayı yaptı:
24 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1. oturumu ve 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 2. oturumu ile 25 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 14 Eylül 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
YORUMLAR