KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2026: KPSS ne zaman, hangi tarihte uygulanacak?
Kamuda görev almak isteyen vatandaşlar KPSS başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 takvimine göre KPSS tarihleri açıklandı. İşte, 2026 KPSS sınav ve başvuru tarihi
ÖSYM sınav takviminin duyurulmasıyla birlikte KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans ve DHBT oturumlarına ilişkin başvuru ve sınav tarihleri netleşti. İşte, KPSS başvuru ve sınav tarihleri
2026 KPSS SINAV TARİHLERİ
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 2026
KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 2026
KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 10 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak. KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek.
KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 2026
KPSS Lisans başvuruları 1–13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Lisans (Genel Yetenek – Genel Kültür): 6 Eylül 2026
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. Gün: 12 Eylül 2026
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. Gün: 13 Eylül 2026
KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.