        Haberler Bilgi Yaşam KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2026: KPSS ne zaman, hangi tarihte uygulanacak?

        KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2026: KPSS ne zaman, hangi tarihte uygulanacak?

        Kamuda görev almak isteyen vatandaşlar KPSS başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 takvimine göre KPSS tarihleri açıklandı. İşte, 2026 KPSS sınav ve başvuru tarihi

        Giriş: 15.01.2026 - 17:38 Güncelleme: 15.01.2026 - 17:38
        ÖSYM sınav takviminin duyurulmasıyla birlikte KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans ve DHBT oturumlarına ilişkin başvuru ve sınav tarihleri netleşti. İşte, KPSS başvuru ve sınav tarihleri

        2026 KPSS SINAV TARİHLERİ

        KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 2026

        KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 2026

        KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 10 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak. KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek.

        KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ 2026

        KPSS Lisans başvuruları 1–13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

        KPSS Lisans (Genel Yetenek – Genel Kültür): 6 Eylül 2026

        KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. Gün: 12 Eylül 2026

        KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. Gün: 13 Eylül 2026

        KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

        KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.

