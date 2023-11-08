2024 KPSS başvuru ve sınav tarihleri: KPSS ne zaman, başvurular ne zaman başlıyor?
2023-2024 yılı ÖSYM sınav takviminin açıklanmasıyla, YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınav tarihleri belli oldu. Memur olma hayaliyle sınava katılım gösterecekler KPSS başvuru ve sınav tarihlerini gündemi aldı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, KPSS lisans Alan Bilgisi, KPSS lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, ÖABT, ön lisans, ortaöğretim KPSS başvuru ve sınav tarihlerini haberimizde derledik. İşte 2024 KPSS başvuru ve sınav tarihleri...
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM sınav takviminin açıklanmasının ardından gündemi meşgul etmeye başladı. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, KPSS lisans Alan Bilgisi, KPSS lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, ÖABT, ön lisans, ortaöğretim KPSS tarihlerinin belli olmasının ardından memur adayları çalışmalarına hız verdi. Peki, "KPSS ne zaman, başvurular hangi tarihte başlıyor?" İşte detaylar...
2024 KPSS LİSANS NE ZAMAN?
ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi belli oldu. Buna göre,
2024 KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 tarihinde; KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde; KPSS Lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖABT ise 8 Ağustos tarihinde yapılacak.
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bu sınavlara ilişkin başvurular ise 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
KPSS'nin ön lisans oturumu 1 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 13 Haziran ile 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
KPSS'nin ortaöğretim sınavı ise 15 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.
KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?
KPSS'nin Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 22 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 9 Ağustos ile 15 Ağustos tarihleri arasında alınacak.