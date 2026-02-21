Canlı
        Haberler Bilgi Gündem KPSS başvuru ve sınav tarihleri: ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?

        KPSS başvuru tarihleri: ÖSYM takvimi ile 2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman?

        2026 yılında düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) ilişkin başvuru tarihleri adayların gündeminde yer almaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav; lisans, ön lisans, ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) olmak üzere dört ayrı oturum halinde uygulanacak. Peki, 2026 KPSS başvuruları hangi tarihte alınacak ve sınavlar ne zaman yapılacak? İşte tüm ayrıntılar…

        Giriş: 21.02.2026 - 12:11 Güncelleme: 21.02.2026 - 12:11
        2026-KPSS’ye ilişkin sınav ve başvuru tarihleri adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce kişi, başvuru sürecine dair detayları araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan resmi takvim doğrultusunda; lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarına ait sınav ile başvuru tarihleri netleşti. Bu doğrultuda “2026 KPSS başvuruları ne zaman alınacak, sınavlar hangi tarihlerde gerçekleştirilecek?” soruları da yanıt buldu. İşte detaylar…

        2026-KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ

        KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

        Başvurular 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

        Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde duyurulacak.

        2026-KPSS LİSANS SINAV TAKVİMİ

        KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

        Sınav başvurularını 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayacak.

        Alan Bilgisi oturumları 12 - 13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.

        KPSS Lisans sınav sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        2026-KPSS ÖN LİSANS SINAV TAKVİMİ

        KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.

        Başvurular 29 Temmuz -10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

        Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde yayımlanacak.

        2026-KPSS DHBT SINAV TAKVİMİ

        Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        KPSS DHBT sınav sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

