2026-KPSS’ye ilişkin sınav ve başvuru tarihleri adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce kişi, başvuru sürecine dair detayları araştırıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan resmi takvim doğrultusunda; lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumlarına ait sınav ile başvuru tarihleri netleşti. Bu doğrultuda “2026 KPSS başvuruları ne zaman alınacak, sınavlar hangi tarihlerde gerçekleştirilecek?” soruları da yanıt buldu. İşte detaylar…