KPSS branş bazında sıralama nasıl, nereden öğrenilir? 2024 KPSS ortaöğretim branş bazı sıralamalar açıklandı mı?
Kamu Personeli Seçme Sınavı ortaöğretim sonuçları açıklanır açıklanmaz KPSS branş bazında sıralamalar gündeme geldi. Ortaöğretim KPSS sınavı, adayların genel yetenek ve genel kültür alanlarında bilgi ve becerilerini ölçmeyi amaçlıyor. Peki KPSS branş bazında sıralama nasıl, nereden öğrenilir? 2024 KPSS ortaöğretim branş bazı sıralamalar açıklandı mı?
KPSS branş bazında sıralamalar açıklanan ortaöğretim sınav sonuçları sonrası gündeme geldi. Sınava giren adaylar, sınava hangi alandan girmiş olursa olsun seçtiği herhangi bir alandan sıralamasına bakabilmektedir. Peki, 2024 KPSS ortaöğretim branş bazı sıralamalar açıklandı mı?
KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kamu Personel Seçme Sınavı (2024 KPSS Ortaöğretim) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılacak.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.
ORTAÖĞRETİM KPSS NEDİR?
Ortaöğretim KPSS, ortaöğretim mezunu adayların katıldığı bir sınavdır. Ortaöğretim, Türkiye'de lise veya dengi okullardan mezun olan kişilerin aldığı bir eğitim düzeyidir. Ortaöğretim KPSS sınavı, adayların genel yetenek ve genel kültür alanlarında bilgi ve becerilerini ölçmeyi amaçlar.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından uygulanan KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları erişime açıldı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM AİS aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak sorgulayabilir.