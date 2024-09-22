2024 KPSS DHBT sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati araştırılıyor. Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi (2024 KPSS DHBT) 22 Eylül tarihinde düzenlenecek olup adaylara çoktan seçmeli 40 soru yöneltilecek. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar katılım sağlayacak. Bu noktada "KPSS DHBT ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte, ÖSYM ile 2024 KPSS DHBT sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati.