KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? DHBT KPSS sınav sonuçları nereden sorgulanır?
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı bu hafta sonu gerçekleşiyor. KPSS DHBT sonuçları sınavın hemen ardından araştırılmaya başlanacak. 22 Eylül Pazar günü 10.15'te başlayacak sınavda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav salonlarına alınmayacak. Peki KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DHBT KPSS sınav sonuçları nereden sorgulanır?
ÖSYM tarafından yapılacak olan KPSS DHBT sınavı sonrası sonuçlar açıklanacak. Sınava başvurular, 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında tamamlandı. KPSS DHBT sınav giriş belgesi yayınlandı. Peki, 2024 KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?
KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
DHBT, 22 Eylül 2024 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. 40 soruluk sıınavda adaylara 60 dakika verilecek.
2024 KPSS DHBT SINAVI SONUÇ TARİHİ NEDİR?
DHBT sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden açıklanacak.