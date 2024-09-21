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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS DHBT soruları ve cevapları yayınlandı mı? DHBT KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak?

        KPSS DHBT soruları ve cevapları yayınlandı mı? DHBT KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak?

        KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) 22 Eylül Pazar günü yapılacak. DHBT sınavının ardından soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlanacak. Saat 10.15'te başlayacak ve 40 sorudan oluşacak sınav için adaylara 60 dakika süre verilecek. Peki KPSS DHBT soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2024 DHBT KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 10:01 Güncelleme: 21.09.2024 - 10:01
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        KPSS sınavlarında sıra Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı sonrası DHBT soru ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlanacak. KPSS cevap anahtarı osym.gov.tr adresinden paylaşılacak. Adaylar telefon, tablet vb. araçlarla sorgulama yapabilecek. Peki KPSS soruları ve cevapları 2024 açıklandı mı? 2024 DHBT KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak?

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        2024 KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        DHBT, 22 Eylül 2024 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. 40 soruluk sıınavda adaylara 60 dakika verilecek.

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        2024 KPSS DHBT SINAVI SONUÇ TARİHİ NEDİR?

        DHBT sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden açıklanacak.

        KPSS DHBT SORU VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        22 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavının (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için %10’u) ilk olarak erişime açılması bekleniyor. Daha sonra ÖSYM tarafından verilecek olan günle beraber sınav soruları ve cevaplarının tamamı erişime açılacak.

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