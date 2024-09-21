KPSS DHBT soruları ve cevapları yayınlandı mı? DHBT KPSS soru ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman açıklanacak?

2024 KPSS DHBT SINAVI SONUÇ TARİHİ NEDİR?

DHBT sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden açıklanacak.

KPSS DHBT SORU VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavının (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için %10’u) ilk olarak erişime açılması bekleniyor. Daha sonra ÖSYM tarafından verilecek olan günle beraber sınav soruları ve cevaplarının tamamı erişime açılacak.