KPSS Lisans başvuru ekranı 2025: ÖSYM ile GY-GK, Alan Bilgisi KPSS başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül'de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül'de düzenlenecek. KPSS Lisans başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Takvime göre, KPSS Lisans başvuruları 26 Haziran Perşembe bugün başlayacak ve 10 Temmuz'da sona erecek. Kamuda memur olmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuza göre işlemlerini gerçekleştirecek. Peki GY-GK, Alan Bilgisi 2025 KPSS başvuruları başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2025 KPSS başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar...
KPSS Lisans başvuru tarihleri, ücreti ve sınav tarihi gündemde en çok araştırılan konu başlıklarından biri oldu. ÖSYM sınav takvimine göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları için başvurular 26 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Kamuda memur olmak isteyen lisans mezunu adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Bu süreçte ÖSYM kılavuzu adaylara yardımcı olacak. Peki, GY-GK, Alan Bilgisi 2025 KPSS başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, ÖSYM AİS KPSS başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…
2025 KPSS LİSANS BAŞVURULARI BAŞLIYOR!
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takvimiyle Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri belli oldu.
Takvime göre KPSS başvuruları, 26 Haziran 2025 Perşembe günü başlayacak ve 10 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.
Geç başvurular ise 23-24 Temmuz 2025 tarihlerinde alınacak.
2025 KPSS LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN ÖDENİR?
KPSS başvuru ücreti henüz belli olmadı. Başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayımlanacak KPSS başvuru kılavuzu ile belli olacak.
KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor. Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.
2025 KPSS NE ZAMAN?
KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül'de,
KPSS A Grubu Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül'de,
KPSS A Grubu 2. gün oturumları ise 14 Eylül'de düzenlenecek.
2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sonuçları, 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.