KPSS Lisans başvuru tarihleri, ücreti ve sınav tarihi gündemde en çok araştırılan konu başlıklarından biri oldu. ÖSYM sınav takvimine göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları için başvurular 26 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Kamuda memur olmak isteyen lisans mezunu adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Bu süreçte ÖSYM kılavuzu adaylara yardımcı olacak. Peki, GY-GK, Alan Bilgisi 2025 KPSS başvuruları başladı mı, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir? İşte, ÖSYM AİS KPSS başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…