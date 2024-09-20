KPSS ön lisans 70, 75, 80 puanla nereye girilir? KPSS 70-80 puanla memur olunur mu?
KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca memur adayı, girebileceği yerleri ve puanları araştırıyor. Peki, KPSS ön lisansta 70, 75 ve 80 puanla nereye girilir? KPSS 70-80 arası puan ile memur olunur mu? İşte, 2024 KPSS ön lisans atama puan listesi...
KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanmasıyla memur adayları aldığı puana göre araştırma yapmaya başladı. Sınavda 70-80 arasında puan alan adaylar atanabilecekleri görev ve illeri araştırıyor. ÖSYM, atama puanlarının oluştuğu tercih kılavuzunu yayınladı. İşte, KPSS ön lisans 70-80 puan ile atanabilecek yerler...
KPSS ÖN LİSANS 70, 75, 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?
KPSS ön lisans sonuçları açıklandı. ÖSYM, atama gerçekleştirilecek il, puan ve görevleri listeledi. KPSS'de 70-80 arası puan ile nereye girebileceğinizi görmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI LİSTESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS ÖNLİSANS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunlu.
2022 yılında yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi ön lisans düzeyindeki adaylar için 2024 yılında yapılacak sınavların sonuçları açıklandığında sona ereceğinden kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekiyor.