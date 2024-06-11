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        Haberler Bilgi Gündem KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihleri: 2024 KPSS ön lisans başvurusu ne zaman başlıyor, sınav ücreti ne kadar?

        KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihleri: 2024 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman başlıyor?

        Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvurularında bekleyiş sürüyor. İki yılda bir düzenlenen KPSS ön lisans sınavında, başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile netlik kazandı. ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapılacak KPSS ön lisans başvuruları, sınav ücretinin yatırılmasının ardından tamamlanacak. İşte 2024 KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 21:04 Güncelleme: 12.06.2024 - 00:36
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        KPSS ön lisans maratonu başvuru süreci ile başlıyor. KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile belli oldu. Memur olmak adına çalışmalarına hız veren adaylar, KPSS ön lisans başvurularının başlayacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "2024 KPSS ön lisans başvuruları ne zaman başlıyor, sınav ücreti ne kadar?" İşte KPSS ön lisans başvuru ve sınav tarihleri...

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        KPSS 2024 ÖNLİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        KPSS Önlisans sınavı için başvurular 13 Haziran – 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. Sınav, 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek. Sınava ilişkin sonuçlar 20 Eylül’de ilan edilecek.

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        ÖN LİSANS KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

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        Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor.

        KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor. Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.

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        2024 KPSS SINAV TAKVİMİ

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz,

        Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz, 2. gün oturumları 21 Temmuz,

        KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,

        KPSS Ön Lisans 1 Eylül,

        KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,

        KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.

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