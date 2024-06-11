Tv'de ilk kez! Sophie'nin Rüyası konusu ve oyuncuları: Sophie'nin Rüyası filminin konusu nedir?
Sophie'nin Rüyası (The Big Friendly Giant) filmi sinema perdesinin ardından televizyonda ilk kez izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu Melissa Mathison tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturmaktadır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Sophie'nin Rüyası filminin konusu ve oyuncularını haberimizde derledik. İşte Sophie'nin Rüyası filmi hakkında tüm detaylar...
Sophie'nin Rüyası (The BFG) filmi 11 Haziran Salı akşamı TV'de ilk kez sinemaseverlerle buluşuyor. İlgi çekici senaryosu ve zengin oyuncu kadrosu ile Sophie'nin Rüyası 2016 yılında gösterime girdi. Peki, "Sophie'nin Rüyası filminin konusu nedir, Sophie'nin Rüyası oyuncuları kimler?" İşte Sophie'nin Rüyası konusu ve oyuncu kadrosu...
SOPHİE'NİN RÜYASI KONUSU NEDİR?
10 yaşındaki yetim Sophie (Ruby Barnhill), bir dev tarafından kaçırıldığında ömrünün sonunun geldiğini düşünür, nitekim devler çocukları yemeleriyle ünlüdür. Ancak bu dev diğerlerinden çok farklıdır, çocukları yemediği gibi son derece iyiliksever biridir ve kendini İyi Kalpli Koca Adam (Big Friendly Giant) olarak adlandırmaktadır. Yalnızlığını paylaşmak için yanında kalmasını istediği Sophie ile dev, her geçen gün daha fazla birbirine yakınlaşırken elbette çocuk yiyen devlerin de gözü Sophie'ye kayacaktır. Sophie ve dev, İngiltere kraliçesinden yardım istemek için heyecan dolu bir yolculuğa atılacaktır.
SOPHİE'NİN RÜYASI OYUNCULARI KİMLER?
Mark Rylance
Yakut Barnhill
Penelope Wilton
Jemaine Clement
Rebecca Salonu
Rafe Spall
Bill Hader