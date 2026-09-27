KPSS Ön Lisans ne zaman, saat kaçta? ÖSYM 2026 KPSS sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?
KPSS Ön Lisans 2026 için beklenen gün yaklaşırken adayların sınava gireceği bina ve salon bilgileri belli oldu. ÖSYM'nin yayımladığı sınav giriş belgeleriyle birlikte oturumun tarihi, başlangıç saati ve sınav süresine ilişkin ayrıntılar da netleşti. İşte, 2026 ÖSYM AİS KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri sorgulama ekranı…
KPSS Ön Lisans 2026, 4 Ekim Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. İki yıllık üniversite mezunlarının katılacağı sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltilecek. Sınav binasına girişler saat 10.00'da sona erecek. Adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri ise sınav giriş belgelerinde yer alıyor.
KPSS ÖN LİSANS 2026 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
KPSS Ön Lisans oturumu, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav binalarına girişleri saat 10.00'da kapanacak. Bu saatten sonra gelen adaylar sınav salonlarına alınmayacak.
KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
ÖSYM, KPSS Ön Lisans'a katılacak adayların sınav giriş belgelerini yayımladı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) giriş yaparak sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini görüntüleyebilecek. Sınav giriş belgesinde adayın sınava katılacağı merkez, bina ve salon bilgileri yer alıyor. Adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için belgelerindeki bilgileri önceden kontrol etmesi gerekiyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesi, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden görüntülenebiliyor. Sisteme giriş yapan adaylar, 2026-KPSS Ön Lisans bölümünden sınav giriş belgelerine ulaşarak çıktısını alabilecek.
KPSS ÖN LİSANS KAÇ SORU, SINAV SÜRESİ NE KADAR?
KPSS Ön Lisans oturumunda adaylara toplam 120 soru yöneltilecek. Genel Yetenek testinde 60, Genel Kültür testinde 60 soru bulunacak. Adaylara sınavı tamamlamaları için toplam 130 dakika süre verilecek.