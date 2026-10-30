KPSS Ön Lisans P93 puanıyla hangi kurumlara atama yapılıyor, kaç puanla memur olunur? 2026 KPSS puanı kaç yıl geçerli?
2026 KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, P93 puanıyla başvuru yapabilecekleri kamu kurumlarını ve memuriyet için gereken taban puanları araştırmaya başladı. İki yıllık üniversite mezunlarının tercih edebileceği kadrolar arasında bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve kamu kuruluşları bulunuyor. İşte, KPSS Ön Lisans P93 puanıyla alım yapan kurumlar…
4 Ekim 2026 tarihinde ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ön Lisans sınavının ardından adayların beklediği sonuçlar 30 Ekim Cuma günü açıklandı. Sonuçlarını öğrenen adaylar, aldıkları KPSSP93 puanıyla hangi kamu kurumlarına başvuru yapabileceklerini ve memuriyete yerleşmek için kaç puan almaları gerektiğini araştırıyor. Merkezi yerleştirmeler ve kurumların açıktan personel alımları, ön lisans mezunlarına farklı istihdam imkanları sunuyor. Ancak kadrolara yerleşmek için puanın yanı sıra mezuniyet ve özel başvuru şartlarının da karşılanması gerekiyor. Peki, KPSS Ön Lisans P93 puanıyla hangi kurumlara atama yapılıyor, kaç puanla memur olunur?
KPSS ÖN LİSANS P93 PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
2026 KPSS Ön Lisans sınavında hesaplanan KPSSP93 puanı iki yıl geçerlidir. Adaylar, bu süre içerisinde puanlarını kabul eden merkezi yerleştirmelerde ve kamu kurumlarının personel alımlarında kullanabilir.
İki yılda bir gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavında alınan puanlar, sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerliliğini korur. Adayların başvuru yapacakları kurumların ilanlarında belirtilen KPSS puan yılı şartını kontrol etmesi gerekiyor.
KPSS ÖN LİSANS P93 PUANIYLA HANGİ KURUMLAR ALIM YAPIYOR?
KPSSP93 puanıyla ön lisans mezunlarının başvurabileceği kadrolar, ÖSYM'nin merkezi yerleştirme tercihleri ve kamu kurumlarının kendi bünyelerinde yayımladığı personel alım ilanlarıyla belirleniyor.
Adayların takip edebileceği başlıca kurum ve kuruluşlar şöyle:
Bakanlıklar: Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı.
Adalet kurumları: Adliyeler ve ceza infaz kurumları.
Belediyeler: Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, il özel idareleri ve belediyelere bağlı kuruluşlar.
Üniversiteler: Devlet üniversitelerinin idari birimleri ve üniversite hastaneleri.
Kamu kuruluşları: TCDD, DHMİ, TEİAŞ ve EÜAŞ gibi kamu kurumları.
Bu kurumlarda her alım döneminde ön lisans kontenjanı açılmayabilir. Kadronun gerektirdiği bölüm, mezuniyet düzeyi ve diğer özel şartlar başvuru ilanlarında ayrıca belirtiliyor.
KPSS ÖN LİSANS İLE KAÇ PUANLA MEMUR OLUNUR?
KPSS Ön Lisans puanıyla memur olmak isteyen adaylar için sabit bir atama puanı bulunmuyor. Yerleştirme puanları; kadro sayısı, başvuran adayların puanları, tercih yoğunluğu ve aranan niteliklere göre değişiyor.
Merkezi atamalarda ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzundaki kadrolara puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılıyor. Genel ön lisans mezunlarının başvurabildiği 3001 nitelik kodlu kadrolar ile belirli bölümlerden mezun olmayı gerektiren tekniker ve sağlık teknikeri kadrolarında farklı taban puanlar oluşabiliyor.
Geçmiş yerleştirmelerde görülen puan aralıkları şöyle:
Genel idari kadrolar: 85-92 puan
Tekniker kadroları: 78-88 puan
Sağlık teknikeri kadroları: 72-84 puan
Bu aralıklar geçmiş yerleştirmelerde görülen örnek puanları ifade ediyor. 2026 yılında yapılacak atamalarda aynı puanlarla yerleşme garantisi bulunmuyor.
Kurumların açıktan personel alımlarında ise başvuru barajları ve değerlendirme aşamaları kurum tarafından belirleniyor.
Zabıt katibi ve infaz koruma memuru: İlanlarda genellikle en az 70 KPSS puanı şartı aranabiliyor.
Zabıta memuru ve itfaiye eri: Kadroya göre 60 veya 65 puanlık başvuru barajı uygulanabiliyor.
Koruma ve güvenlik görevlisi: Bazı ilanlarda 60-65 KPSS puanı şartı bulunabiliyor.
Bu kadrolarda KPSS puanının yanı sıra uygulamalı sınav, fiziki yeterlilik, sözlü sınav ve diğer özel şartlar da değerlendirme sürecini etkileyebiliyor.
KPSS P93 PUANIYLA TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
KPSS Ön Lisans puanının yüksek olması, adayların bütün ön lisans kadrolarına başvurabileceği anlamına gelmiyor. Tercih sürecinde mezun olunan programın, kadro için aranan nitelik kodlarıyla uyumlu olması gerekiyor.
ÖSYM'nin yayımlayacağı merkezi yerleştirme tercih kılavuzunda kadroların kontenjanları, öğrenim şartları ve özel koşulları açıklanıyor. Kurumların kendi personel alımlarında ise başvuru tarihleri, KPSS puan türü, yaş şartı ve istenen belgeler ilan metninde belirtiliyor.
Adaylar, KPSS sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç ekranından görüntüleyebilir. Merkezi atama ve kurum personel alımlarına ilişkin duyuruların da düzenli olarak takip edilmesi gerekiyor.