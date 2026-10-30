KPSS Ön Lisans P93 puanıyla hangi kurumlara atama yapılıyor, kaç puanla memur olunur? 2026 KPSS puanı kaç yıl geçerli?

KPSS P93 PUANIYLA TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

KPSS Ön Lisans puanının yüksek olması, adayların bütün ön lisans kadrolarına başvurabileceği anlamına gelmiyor. Tercih sürecinde mezun olunan programın, kadro için aranan nitelik kodlarıyla uyumlu olması gerekiyor.

ÖSYM'nin yayımlayacağı merkezi yerleştirme tercih kılavuzunda kadroların kontenjanları, öğrenim şartları ve özel koşulları açıklanıyor. Kurumların kendi personel alımlarında ise başvuru tarihleri, KPSS puan türü, yaş şartı ve istenen belgeler ilan metninde belirtiliyor.

Adaylar, KPSS sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç ekranından görüntüleyebilir. Merkezi atama ve kurum personel alımlarına ilişkin duyuruların da düzenli olarak takip edilmesi gerekiyor.