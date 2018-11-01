KPSS ön lisans sınavı için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sınav yerlerinin de bulunduğu sınav giriş belgeleri yayınlanırken, KPSS ön lisans sınavı öncesi ÖSYM adaylar için 2 kritik açıklama yayınladı. Peki KPSS ön lisans sınavı giriş belgesi nereden, nasıl alınır? KPSS ön lisans sınavı ne zaman? Detaylar haberimizde.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? (SINAV YERLERİ)

ÖSYM'nin erişime açtığı KPSS ön lisans sınavı giriş belgeleri için, ais.osym.go.tr adresi üzerinden adayların TC. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI GİRİŞ YERLERİ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN KPSS ÖN LİSANS SINAVI İÇİN İKİ ÖNEMLİ UYARI

ÖSYM'nin dün paylaştığı açıklamada, İl Nüfus Müdürlükleri'nin sınav günü saat 07.00 - 10.00 arası açık olduğu ifade edilirken, bugün yapılan yapılan açıklamada adayların sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gereken belgeler sıralandı.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2018-KPSS Ön Lisans Sınavı, 4 Kasım 2018 tarihinde ön lisans düzeyinde yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenler, KPSS’ye ve 9 Aralık 2018 tarihinde yapılacak Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmak zorundadır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak amacıyla sınava girecek adayların, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruları, sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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