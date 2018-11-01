SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
KPSS
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

KPSS ön lisans sınavı için ÖSYM'den açıklama! KPSS ön lisans sınavı ne zaman? (Sınav giriş belgesi)

KPSS ön lisans sınavı için geri sayım sürerken, ÖSYM'den sınava girecek adaylar için peş peşe açıklamalar geldi. ÖSYM'nin dün paylaştığı açıklamada, İl Nüfus Müdürlükleri'nin sınav günü de açık olduğu ifade edilirken, bugün yapılan yapılan açıklamada adayların sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gereken belgeler sıralandı. Peki 2018 KPSS ön lisans sınavı ne zaman? KPSS ön lisans sınavı giriş belgesi nasıl alınır?

01.11.2018 - 10:53 | Güncelleme:

KPSS ön lisans sınavı için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sınav yerlerinin de bulunduğu sınav giriş belgeleri yayınlanırken, KPSS ön lisans sınavı öncesi ÖSYM adaylar için 2 kritik açıklama yayınladı. Peki KPSS ön lisans sınavı giriş belgesi nereden, nasıl alınır? KPSS ön lisans sınavı ne zaman? Detaylar haberimizde.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? (SINAV YERLERİ)

ÖSYM'nin erişime açtığı KPSS ön lisans sınavı giriş belgeleri için, ais.osym.go.tr adresi üzerinden adayların TC. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI GİRİŞ YERLERİ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN KPSS ÖN LİSANS SINAVI İÇİN İKİ ÖNEMLİ UYARI

ÖSYM'nin dün paylaştığı açıklamada, İl Nüfus Müdürlükleri'nin sınav günü saat 07.00 - 10.00 arası açık olduğu ifade edilirken, bugün yapılan yapılan açıklamada adayların sınav sırasında yanlarında bulundurmaları gereken belgeler sıralandı.

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2018-KPSS Ön Lisans Sınavı, 4 Kasım 2018 tarihinde ön lisans düzeyinde yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenler, KPSS’ye ve 9 Aralık 2018 tarihinde yapılacak Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmak zorundadır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak amacıyla sınava girecek adayların, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruları, sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X