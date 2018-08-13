Kamuda çalışmak isteyen ortaöğretim ve önlisans mezunu adaylar heyecan içinde KPSS sınavını bekliyor. KPSS ortaöğretim sınavı için başvurular Temmuz ayında tamamlanmıştı. Peki KPSS önlisans başvuru tarihleri ne zaman başlıyor. KPSS ortaöğretim ve KPSS önlisans sınavları ne zaman? İşte merak edilenler...

ORTAÖĞRETİM KPSS NE ZAMAN?

2018 KPSS Ortaöğretim sınavı 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. Sınavın cevaplama süresi, 130 dakika olacak.

Bu sınavın sonuçları ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

2018 KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Başvuru tarihi: 28 Ağustos - 12 Eylül 2018

Geç başvuru tarihi: 26 Eylül 2018

Sınav tarihi: 4 Ekim 2018

Sonuç tarihi: 29 Ekim 2018

2018 KPSS önlisans kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuz yayınlandığı zaman başvuru ve sınav ile ilgili detaylar da belli olacak.

2018 KPSS TARİHLERİ

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Ortaöğretim

Sınav tarihi: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Önlisans

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019

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