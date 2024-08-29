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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS önlisans sınavı ne zaman? ÖSYM 2024 KPSS önlisans sınav tarihi, saati ve oturum bilgisi

        KPSS önlisans sınavı ne zaman? KPSS önlisans sınav tarihi, saati ve oturum bilgisi

        ÖSYM tarafından KPSS önlisans sınav tarihi belli oldu. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınavına çok az bir zaman kala detaylar merak ediliyor. Ön lisans mezunlarının, memur olabilmesi için yapılacak olan KPSS önlisans sınavı ne zaman? İşte, 2024 KPSS önlisans sınav tarihi, saati ve oturum bilgisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 16:47 Güncelleme: 29.08.2024 - 16:47
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        ÖSYM'nin düzenleyeceği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) önlisans oturumu için Eylül ayı işaret edildi. Sınava katılım gösterecek olan adaylar sınav tarihini sorguluyor. Peki KPSS önlisans sınavı ne zaman, saat kaçta?

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        KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

        KPSS Ön Lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde olacak. KPSS Ön Lisans sınavı saat 10.15'te başlayacak ve toplamda 130 dakika sürecek.

        KPSS Ön Lisans sınavı saat 12.15'te sona erecek.

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        SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

        2024 KPSS Ön Lisans sınavı sonuçları 20 Eylül 2024'te ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacaktır.

        2024 KPSS ÖN LİSANS SINAVI SORU DAĞILIMI

        KPSS Ön Lisans sınavı soru dağılımı şu şekilde olacak:

        GENEL YETENEK

        Türkçe: 30 Soru

        Matemati ve Geometri: 30 Soru

        GENEL KÜLTÜR

        Tarih: 27 Soru

        Coğrafya: 18 Sor

        Vatandaşlık: 9 Soru

        Güncel Bilgiler: 6 Soru

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