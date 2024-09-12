Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans sonuçları için geri sayım devam ediyor. 1 Eylül’de yapılan sınava katılım sağlayan adaylar, KPSS önlisans sonuçları 2024 sorgulama ekranı ziyaretlerine hız kazandırdı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS takviminde önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verilmişti. Peki, 2024 KPSS önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?