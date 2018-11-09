KPSS Ortaöğretim cevap kağıtları ve aday cevapları 10 gün süreyle erişime açıldı. Dün açıklanan KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının ardından adaylar tercih kılavuzunu bekliyordu. Tercih kılavuzu yayımlandı mı?

ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinde yer alan duyuruda:

2018-KPSS Ortaöğretim Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

"07 Ekim 2018 tarihinde uygulanan 2018-KPSS Ortaöğretim adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 08 Kasım 2018 tarihinde saat 16.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir." denildi.

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KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2018 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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