1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğu KPSS Ortaöğretim sınavı yarın yapılıyor. 130 dakikalık sınavda vatandaşlar, memur olma hayalleri için yarışacak. Yoğunluğun 18-23 yaş grubunda toplandığı sınav için merak edilen tüm detaylar paylaşıldı. Peki, KPSS Ortaöğretim ne zaman başlayacak, kaç soru sorulacak, sınav kaçta bitecek? İşte, detaylar...