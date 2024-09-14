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        Haberler Bilgi Gündem KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, kaç soru sorulacak, sınav kaç dakika?

        KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? Sınav kaç dakika olacak ve kaç soru sorulacak?

        1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğu 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı yarın gerçekleştirilecek. 81 il ve Lefkoşa'da eş zamanlı olarak düzenlenecek sınavda 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salon kullanılacak. Sınav güvenliğinin sağlanması noktasında da 21 bin 660 emniyet görevlisi sahada olacak. Peki, KPSS Ortaöğretim ne zaman başlayacak ve kaçta bitecek? Sınavda ne kadar sürecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 10:02 Güncelleme: 14.09.2024 - 10:02
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        1

        1 milyon 864 bin 867 adayın başvurduğu KPSS Ortaöğretim sınavı yarın yapılıyor. 130 dakikalık sınavda vatandaşlar, memur olma hayalleri için yarışacak. Yoğunluğun 18-23 yaş grubunda toplandığı sınav için merak edilen tüm detaylar paylaşıldı. Peki, KPSS Ortaöğretim ne zaman başlayacak, kaç soru sorulacak, sınav kaçta bitecek? İşte, detaylar...

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        2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        ÖSYM takvimine göre sınav 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak 130 dakikalık sınav 12.25'te sona erecek.

        3

        2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?

        Genel yetenek ve genel kültür testlerinin uygulanacağı sınavda adaylara 120 soru sorulacak. 130 dakika cevaplama süresi verilecek ve ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

        4

        2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.

        5

        2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

        ÖSYM, KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi ekranını erişime açtı. Aşağıdaki linkten sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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