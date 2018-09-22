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KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? Başvurular bitti mi? ÖSYM KPSS Lise 2018

KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Lise mezunlarının gireceği KPSS Lise sınavına az bir zaman kaldı. Memur olmak isteyen adaylar hazırlıklarını sürdüyorlar. ÖSYM, KPSS Ortaöğretim sınavı tarihini açıkladı. Peki KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?

22.09.2018 - 10:10 | Güncelleme:

KPSS Ortaöğretim başvuruları 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Geç başvuru tarihi de 1 Ağustos olarak belirlenmişti. Şimdi adaylar Lise KPSS sınavı için geri sayıma başladı. KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS SINAV TARİHİ (Ortaöğretim) : 7 Ekim 2018

Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacaktır. Sınavın cevaplama süresi, 130 dakika olacaktır.  DHBT, 9 Aralık 2018 tarihinde tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacaktır.

Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak, cevaplar cevap kâğıtlarına işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Sınavda uygulanacak testler aşağıda gösterilmiştir. Bu testlerin içeriğine ilişkin bilgiler de Tablo-1'de verilmiştir. Sınavda adaylar cevaplarını, cevap kâğıdında ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap kâğıdı yerine soru kitapçıklarına yapılan işaretler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.

KPSS SINAVIN UYGULANMASI

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.

DİKKAT: Adaylar, sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklardır ve Sınava Giriş Belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı,
T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.

Adayların sınavda, kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendilerine ait cevap kâğıdını kullanmaları gerekmektedir. Başka bir adaya ait cevap kâğıdını kullanan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra ilgili soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra kitapçığın kapağı üzerindeki adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ile salon/sıra no. bilgilerini dolduracaklar ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdında “Soru Kitapçık Numarası’’ alanına yazıp kodlayacaklardır. Cevap kâğıdı üzerine soru kitapçığı numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından sınav görevlileri değil adayın kendisi sorumludur. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı, hem soru kitapçığında hem de cevap kâğıdının ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacaktır. Adaylar, daha sonra soru kitapçığının ön kapak arkasındaki alanları dolduracaklardır.

Bu işlemler tamamlanınca salon görevlileri, adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan soru kitapçığı karekod etiketini, salon aday yoklama listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştıracaklardır.

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların; KPSS’de sınav süresinin ilk 100 dakikası tamamlanmadan ve son 15 dakikası içinde,

DHBT’de sınav süresince sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir. Sınav için verilen cevaplama süresi sonunda soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları toplanacak ve salon görevlileri tarafından koruma altına alınarak hemen paketlenecektir. Paketler hiçbir biçimde açılmayacaktır.

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