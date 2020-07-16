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KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri açıklandı mı? KPSS ne zaman 2020?

KPSS ortaöğretim ve önlisans için artık geri sayım başladı diyebiliriz. Milyonlarca KPSS ile memur olmak isteyen adaylar bu sınavı bekliyorlar. KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri açıklandı mı? 2020 KPSS sınavı ne zaman? İşte ÖSYM'den alınan bilgiler...

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ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri şu şekilde:

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2020-KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020-KPSS Ortaöğretim başvuruları 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuruları 6-16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020 KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

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