KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? 2025 KPSS puan hesaplama formülü ile sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül Pazar günü düzenlendi. Sınava katılan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak soru kitapçığı ve cevap anahtarıyla birlikte doğru ve yanlış sayısını kontrol edecek. Yaptığı netlere göre alacağı puanı hesaplamak isteyen adaylar KPSS puan hesaplama işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, KPSS puan hesaplama nasıl yapılır, 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS'de 70, 80, 90 puan almak için kaç net gerekir? İşte, ÖSYM kılavuzu ile 2025 KPSS Lisans puan hesaplama formülü.
2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bugün gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılan adaylar, KPSS puan hesaplama işlemleri hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada doğru-yanlış sayılarını hesaplamak ve KPSS puanı ile ilgili tahmini bir sonuç elde etmek isteyen memur adayları, ‘’KPSS puan hesaplama nasıl yapılır, kaç net kaç puan?’’ sorularını gündeme taşıdı. Peki, KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, 70, 75, 80, 85, 90 puan almak için kaç net gerekir? 2025 KPSS Lisans kılavuzunda puan hesaplama ile ilgili formüllere yer verildi. İşte, netlere göre KPSS puan hesaplama formülü!
2025 KPSS LİSANS GY-GK BUGÜN DÜZENLENDİ
ÖSYM’nin sınav takvimine göre, Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 Pazar günü düzenlendi.
Sınavda adaylara 60 genel yetenek ve 60 genel kültür olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve 130 dakika cevaplama süresi verildi.
KPSS SINAVINDA 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
KPSS'de her adayın testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlendikten sonra, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılacak ve böylece adayın aldığı ham puan ortaya çıkacak.
Yani KPSS’de 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecek.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
KPSS klavuzunda sınavın nasıl değerlendirileceği ile ilgili bilgi verildi. Buna göre;
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
KPSS Puanı = 70 +
30 [ 2 (ASP – X ) – S]
[2 ( B – X )] – S
KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?
Örneğin P1 puan türünde; genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yapan biri:
35-12/4= 35-3=32 net
45-6/4= 45-1,5=43,5 net
P1 Genel yetenek %70 etkili, genel kültür %30 etkili olduğu için
(35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40= 77,55 puan almış oluyor.
2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu.
Takvime göre KPSS Lisans sonuçları, 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.