01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) ile 07-08 Ağustos 2021 tarihlerinde uygulanan 2021-KPSS (Alan Bilgisi) ve 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanan 2021-KPSS (ÖABT) sınav sonuçları açıklandı. İşte KPSS adaylarının merak ettiği KPSS puan türleri ve puan hesaplama hakkında merak edilenler...
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
ÖSYM ile 2021 KPSS puan hesaplama detayları ve tüm bilgiler şöyle;
KPSS P1 PUAN HESAPLAMA FORMÜLÜ
Genel Yetenek netiniz x 0.7
Genel Kültür netiniz x 0.3
+ 40= KPSSP1 puanınız.
Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87
KPSS P2 PUAN HESAPLAMA
KPSS P2 puan türü aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır.
Genel Yetenek: %60 Genel Kültür: %40
KPSS P2 puan türü hesaplanmasında %60 Genel Yetenek, %40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.
Burada bilmeniz gereken P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.
Yalnızca en az 4 yıllık fakülte mezunlarının girebileceği KPSS Lisans sınavına giren adayların KPSS P2 puanı hesaplanmaktadır.
KPSS P3 PUAN HESAPLAMA
KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.
KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;
Genel Yetenek; %50
Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.
Yani her iki dersin de hesaplamadaki katkısı eşittir. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.
Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için ÇİFT Yıllarda KPSS Lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. Tek yıllarda yapılan KPSS Lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.
KPSS P3 puanının hesaplanabilmesi için adayların çift yıllarda girdikleri KPSS Lisans sınavında, Genel Kültür
NOT: Genel Yetenek oturumuna katılmaları ve her iki testten de ayrı ayrı en az 1 net yapmaları gerekmektedir. 1 net yapamayan adayların puanları hesaplanmayacaktır.
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR 2021
KPSS, puanının hesaplanabilmesi için adayın her iki teste de girmesi gerekiyor. Genel yetenek testine girmezseniz, puanınız hesaplanmıyor. Ayrıca puanınızın hesaplanabilmesi için her iki testten de en az bir netinizin olması gerekiyor.
Sınavda, dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Net doğrular üzerinden puan hesaplaması yapılıyor. Yanlış cevap sayısı 4’e bölünüyor. Çıkan sayı, doğrularınızdan düşülüyor. Böylece net doğrunuz belirleniyor.
Bu uygulama her iki test için de yapılıyor. Örneğin P1 puan türünde; Genel yetenekten 35 doğru 12 yanlış, genel kültürden de 45 doğru 6 yanlış yaptınız.
35 -12/4= 35-3=32 net
45-6/4= 45-1,5=43,5 net
P1 Genel yetenek %70, genel kültür %30 olduğu için;
(35x0,7) + (43,5x0,3) +40 (ham puan)= 24,5+13,05+40=77,55 puana sahip oluyorsunuz.
2020 KPSS Lisans Puan Türü
2020 KPSS Lisans sınavına girecek olan adayların çözmesi gereken iki ana alan ve bu alanlar altında toplam beş ders bulunmaktadır. Bu alanlar;
Genel Yetenek Alanı; Matematik ve Türkçe
Genel Kültür Alanı; Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisidir.
2020 KPSS Lisans sınavına katılacak olan adayların bu iki testin katsayısı ile elde edebileceği puan türleri ve bu puan türlerinin test ağırlıkları ise şu şekildedir;
Puan Türü Test Ağırlığı
KPSS P1
Genel Yetenek; %70
Genel Kültür; %30
KPSS P2
Genel Yetenek; %60
Genel Kültür; %40
KPSS P3
Genel Yetenek; %50
Genel Kültür; %50
2019 KPSS Öğretmenlik Puan Türleri
2021 yılında gerçekleşen KPSS'ye giren adaylar için temelde üç puan türü bulunmaktadır. Bunlar KPSS P10 ve KPSS P121 puan türleridir. Ayrıca İngilizce Öğretmenliği dışındaki yabancı dil öğretmenliği atamalarında kullanılacak olan puan türü KPSS P120 puan türüdür.
Her üç puan türünü de elde etmek isteyen öğretmen adaylarının, KPSS Lisans oturumuna ve KPSS Eğitim Bilimleri oturumuna girmesi zorunludur. Aksi halde ilgili puan türleri hesaplanmayacak ve tercih yapamayacaklardır.
ÖABT PUAN TÜRLERİ
KPSSP121-01 Türkçe
KPSSP121-02 İlköğretim Matematik
KPSSP121-03 Fen Bilimleri
KPSSP121-04 Sosyal Bilgiler
KPSSP121-05 Türk Dili ve Edebiyatı
KPSSP121-06 Tarih
KPSSP121-07 Coğrafya
KPSSP121-08 Matematik (Lise)
KPSSP121-09 Fizik
KPSSP121-10 Kimya/Kimya Teknolojisi
KPSSP121-11 Biyoloji
KPSSP121-12 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
KPSSP121-13 İngilizce
KPSSP121-14 Rehberlik
KPSSP121-15 Sınıf Öğretmenliği
KPSSP121-16 Okul Öncesi
KPSSP121-17 Beden Eğitimi
KPSSP121-18 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri
Öğretmenlik atamalarında kullanılacak puan türleri ve ağırlıkları ise şu şekilde;
Puan Türü Test Ağırlığı
KPSS P10 Genel Yetenek; %30
Genel Kültür; %30
Eğitim Bilimleri; %40
KPSS P120 Genel Yetenek; %15
Genel Kültür; %15
Eğitim Bilimleri; %20
Yabancı Dil Sınavı (YDS); %50
KPSS P121 Genel Yetenek; %15
Genel Kültür; %15
Eğitim Bilimleri; %20
ÖABT; %50
Öğretmen adayları yukarıdaki oturumlara katılarak elde edecekleri puanlar ile tercih dönemlerinde tercih yaparak yerleşebileceklerdir. Öğretmenlik puan türleri evvelki senelerde 1 sene geçerliydi ancak geçen yıl yapılan düzenleme ile KPSS Öğretmenlik puan türlerinin geçerlilik süresi de iki seneye çıkarıldı.
2020 KPSS Alan Bilgisi Puan Türleri ve Test Ağırlıkları
Puan türlerini sıralarken hangi dersin ağırlığını içermeye başladıklarına göre tasnif edeceğiz. Başka dersleri içerseler de puan türlerinin sistematiğinde bir tane dersin baz olması söz konusudur. Sıralama da buna göredir. Bu tip puan türlerinin başlangıcında hangi ders temelli olduğunu tabloda belirteceğiz.
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