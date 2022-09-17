31 Temmuz Pazar günü gerçekleşen KPSS lisans sınavı soruların çalınması iddiası ile iptal edilmişti. İptal edilen KPSS sınavı 18 Eylül yani yarın yeniden gerçekleşecek. ÖSYM Başkanlığı, bu yılın son altı ayı için sınav görevli ücretlerinin güncelleneceğini ve bunun yıl sonuna kadarki sınavlarda geçerli olacağını bildirmişti. Zamlanan sınav görevli ücretleri sonrasında sınav salonunda görev alanlar "KPSS gözetmen ücreti ne kadar? ÖSYM 2022 KPSS salon görevlisi ücreti ne zaman ödenecek?" sorularını araştırmaya başladı. İşte 2022 KPSS salon görevli ücretleri…