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KPSS sınav görevli ücreti 2022: KPSS sınav gözetmen ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?

2022 KPSS Lisans sınavı 18 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Sınavda görev alacak ve gözetmenlik yapacak öğretmenler ne kadar ücret alacaklarını ve ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen KPSS’de gözetmen yapacak kişiler Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden gerekli işlemleri tamamlayabilecek. Peki KPSS sınav görevli ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek? İşte 2022 KPSS sınav görevli ücretleri…

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  • KPSS SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ 2022: KPSS Sınav Gözetmen Ücretleri Ne Kadar? ÖSYM 2022 KPSS Görevli Ücreti Ne Zaman Ödenecek?

    31 Temmuz Pazar günü gerçekleşen KPSS lisans sınavı soruların çalınması iddiası ile iptal edilmişti. İptal edilen KPSS sınavı 18 Eylül yani yarın yeniden gerçekleşecek. ÖSYM Başkanlığı, bu yılın son altı ayı için sınav görevli ücretlerinin güncelleneceğini ve bunun yıl sonuna kadarki sınavlarda geçerli olacağını bildirmişti. Zamlanan sınav görevli ücretleri sonrasında sınav salonunda görev alanlar "KPSS gözetmen ücreti ne kadar? ÖSYM 2022 KPSS salon görevlisi ücreti ne zaman ödenecek?" sorularını araştırmaya başladı. İşte 2022 KPSS salon görevli ücretleri
  • KPSS SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ 2022: KPSS Sınav Gözetmen Ücretleri Ne Kadar? ÖSYM 2022 KPSS Görevli Ücreti Ne Zaman Ödenecek?

    ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

    ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavlarda gözetmen olarak görev alacak öğretmenler için ödenecek tutarlarda güncelleme yapıldı. Yapılan zammın ardından yeni ücretlerin ne kadar olduğu 2022 KPSS sınavlarının başlamasıyla birlikte gündeme geldi. 
  • KPSS SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ 2022: KPSS Sınav Gözetmen Ücretleri Ne Kadar? ÖSYM 2022 KPSS Görevli Ücreti Ne Zaman Ödenecek?

    İşte güncel ÖSYM sınav görevli ücretleri:

    Gözetmen: 210 TL

    Yedek Gözetmen: 200 TL

    Salon Başkanı: 250 TL
  • KPSS SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ 2022: KPSS Sınav Gözetmen Ücretleri Ne Kadar? ÖSYM 2022 KPSS Görevli Ücreti Ne Zaman Ödenecek?

    Sınav görevlisi brüt ücretleri ise şu şekilde:

    ÖSYM (Tavan Ücret) - Gözetmen Brüt: 317 TL Net: 277,68 TL

    ÖSYM (Tavan Ücret) - Yedek Gözetmen Brüt: 278 TL Net: 238,01 TL

    ÖSYM (Tavan Ücret) - Salon Başkanı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

    ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yöneticisi Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL

    ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Yönetici Yardımcısı Brüt: 357 TL Net: 317,35 TL

    ÖSYM (Tavan Ücret) - Bina Sınav Sorumlu Yard. Brüt: 397 TL Net: 396,68 TL

    ÖSYM (Tavan Ücret) - Engelli Gözetmen Brüt: 436 TL Net: 396,68 TL
  • KPSS SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ 2022: KPSS Sınav Gözetmen Ücretleri Ne Kadar? ÖSYM 2022 KPSS Görevli Ücreti Ne Zaman Ödenecek?

    GİS KPSS GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

    ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda görev alan gözetmenler için ödenecek ücretler çok geçmeden hesaplara yatırılıyor.

    18 Eylül 2022 tarihinde başlayan KPSS lisans sınavı oturumları, 25 Eylül 2022 tarihinde sona erecek. Sınavdan sonraki 1 haftalık süreçte görevli ücretlerinin ödenmesi bekleniyor. ÖSYM tarafından, ÖSYM GİS sayfası üzerinden sorgulanan KPSS salon görevlisi ücretlerinin ne zaman yatırılacağına dair net bir bilgi gelmesi durumunda güncel bilgileri, haberimizden öğrenebilirsiniz.

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