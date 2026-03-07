KPSS sınav takvimi: 2026 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak?
2026 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) takvimi araştırmaları hız kazandı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katılacağı sınav, bu yıl da lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için ayrı oturumlar halinde gerçekleştirilecek. Sınav sürecine ilişkin başvuru ve sınav tarihleri ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvimle netleşti. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlıyor, sınav tarihleri ne zaman? İşte tüm detaylar…
2026 KPSS sınav takvimi yakından takip ediliyor. Kamu kuruluşlarında devlet memuru olarak atanmak isteyen binlerce aday, başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. Adaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav kılavuzu doğrultusunda başvurularını gerçekleştirebilecek. KPSS sınavı lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT olmak üzere dört farklı oturum halinde yapılacak. Bu kapsamda "2026 KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu, başvurular ne zaman başlayacak, sınav tarihleri ne zaman?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
KPSS 2026 ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Sınav 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak
Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS 2026 LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026,
Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.
Sınav sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS 2026 ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.
Sınav 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.
Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde yayınlanacak.
KPSS 2026 DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHİ
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.
DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleşecek.
Sınav sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde duyurulacak.