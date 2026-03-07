2026 KPSS sınav takvimi yakından takip ediliyor. Kamu kuruluşlarında devlet memuru olarak atanmak isteyen binlerce aday, başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. Adaylar ÖSYM tarafından yayımlanacak sınav kılavuzu doğrultusunda başvurularını gerçekleştirebilecek. KPSS sınavı lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT olmak üzere dört farklı oturum halinde yapılacak. Bu kapsamda "2026 KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu, başvurular ne zaman başlayacak, sınav tarihleri ne zaman?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...